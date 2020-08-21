ТНТ обнародовал дату премьеры четвертого сезона сериала "Фитнес"

7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала "Фитнес". Главные роли в ситкоме исполняют Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын и Михаил Трухин.

Над новой частью картины работал режиссер Кирилл Васильев. Спродюсировала сериал "Фитнес" компания Yellow, Black&White.

В четвертом сезоне картины главная героиня Ася займет должность директора фитнес-клуба "Суперфит". Она изо всех сил будет стараться соответствовать образу деловой леди, однако происходящие вокруг события поставят девушку перед сложным выбором. Героине придется решить, чего она хочет на самом деле – карьеры или счастья в личной жизни.

Тем временем в фитнес-клубе кипят страсти. Олег становится частью странного бизнеса, в который ввязывается, чтобы вернуть Полину. Йог Володя в депрессии: его бросила девушка, спасти парня пытается Рафик. Между тем Марина опасается краха своих отношений.

Напомним, съемки четвертого сезона сериала "Фитнес" стартовали в середине июня. В новых сериях к проекту присоединилась актриса Софья Донианц. Девушке досталась роль психолога Евы. Свою героиню Донианц называет странной. Персонаж, по мнению артистки, не выписывается в окружающий ее мир. Сериал "Фитнес" для Софьи стал своеобразным дебютом. Актриса ранее не работала в ситкомах.