Стартовали съемки четвертого сезона сериала "Фитнес": В ситкоме появится новая героиня

Актриса сыграет нового персонажа – Еву Троцкую. Софья называет свою героиню инопланетянкой. Девушка, по словам знаменитости, не вписывается в обычное человеческое взаимодействие.
Ева по профессии психолог, между тем совершенно не обладает эмпатией. Героиня сериала "Фитнес" привыкла все анализировать, раскладывать по полочкам.
Странным Донианц называет и образ Троцкой. Та предпочитает необычные наряды. Гардероб персонажа помогает артистке в работе, он позволяет вжиться в роль.
Говоря о съемках в сериале "Фитнес", Софья Донианц признается, что в комедиях еще не работала. Отсутствие опыта первое время вызывало определенные сложности. Впрочем, со временем знаменитость втянулась. Тема спорта, как оказалось, близка артистке. Декорации дарили Софье душевное равновесие.
В пятом сезоне сериала "Фитнес" зрители увидят уже полюбившихся актеров. Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, Бориса Дергачева и Татьяну Храмову.
По словам исполнительницы главной роли Софьи Зайки, она с нетерпением ждала старта съемок новой части. Знаменитость успела соскучиться по персонажу, декорациям и коллегам.
Зайка призналась, что ее героиня в сериале "Фитнес" постоянно меняется. В четвертом сезоне персонаж Софьи возвращается из Англии. За рубежом девушка училась в бизнес-школе.
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