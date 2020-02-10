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Сериалы
Фитнес -3 сезон

Фитнес -3 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 10 февраля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Антон Маслов, Кирилл Васильев
  • Сценарист: Юлия Клименко, Алексей Акимов, Гарри Гупаленко
  • Продюсер: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White
  • Актёры: Софья Зайка, Михаил Трухин, Татьяна Храмова, Роман Курцын, Алексей Демидов, Борис Дергачев
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  • Рейтинг Дни.ру: 7.2
  • Рейтинг IMDb: 7.1

О сериале

Сюжет сериал "Фитнес" 3 сезон

Сериал "Фитнес" 3 сезон продолжает рассказывать зрителям о буднях клуба "SuperFit", куда ходят заниматься состоятельные персоны. У респектабельного заведения сменилась хозяйка – главной стала Белла Ренатовна, которая ранее была возлюбленной Володи. Ситуация накаляется, и Борис с Виталием делают все, чтобы спасти коллег от увольнения. Как говорится, "новая метла всегда метет по-другому".

А как же главная героиня сериала "Фитнес"? В 3 сезоне Ася сконцентрируется на боксе. Она всеми силами пытается совершенствоваться в этом виде спорта. Ей помогает один лучших спортсменов столицы – когда-то он блистал на ринге, но из-за проблем с алкоголем был вынужден оставить любимое дело. Теперь он является частным тренером и проводит с Асей очень много времени, оттачивая ее мастерство боксера.

Что было в прошлых сезонах

В первой части сериала зрители познакомились с девушкой Асей. У нее были пышные формы, из-за которых она не комплексовала – у нее был любимый мужчина, за которого она собиралась выйти замуж. Но в скором времени жизнь девушки стала меняться в худшую сторону: сначала барышня узнала, что избранник не в восторге от ее форм, а затем были проблемы с подружками, которые осуждали ее за спиной. Перед 3 частью "Фитнеса" героине удалось сбросить сразу 20 килограммов, что позволило ей стать звездой блога.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2019 году. В 3 сезоне актерский состав пополнился "звездными" персонами: Ильей Глинниковым, который известен российским киноманам по роли Романенко в проекте "Интерны", и Эвелиной Бледанс. Она сыграла в сериале хозяйку одного из клубов, где предлагают услуги фитнеса.

Актеры о сериале

Актриса Софья Зайка, сыгравшая в "Фитнесе" Асю, поделилась впечатлениями о съемках в новой части кинопроекта: "Ранее в жизни не приходилось боксировать. Считаю этот вид спорта невероятным – он стимулирует, помогает восстановить стройность фигуры. Если бы я раньше знала, что именно бокс так хорошо способствует похуданию, выбрала бы именно его и меньше мучилась".

Эвелина Бледанс рассказала о съемках в 3 сезоне: "Телесериал изобилует красивыми, стройными и модными людьми, расхаживающими в обтягивающей одежде. Моей основной задачей было полностью соответствовать им, поэтому старалась всеми силами поддерживать форму. К проекту я тщательно готовилась, трижды в день занимаясь спортом. Одно время беспокоилась за фигуру, когда после гастролей нарушился рацион, но ничего критичного не произошло".

Интересные факты сериал "Фитнес" 3 сезон

  • Актриса Софья Зайка рассказала, что сначала они начинали с одного занятия по боксу. Однако затем с тренерами решили, что необходимо минимум три тренировки ежедневно.
  • В одном из эпизодов в клуб приходит девушка, которая просит назначить тренировку псу. Животному необходимо было похудеть, чтобы его взяли на борт самолета. На создание этой серии сценаристов вдохновила знаменитая история про кота Виктора, которого не пустили на авиарейс из-за лишнего веса.
  • Светлана Камынина, в отличие от Софьи Зайки, скептически отнеслась к боксированию. В одном из интервью она призналась, что этот вид спорта не для нее.

Где смотреть сериал "Фитнес" 3 сезон

Многосерийный фильм популярен в нашей стране. Поэтому у вас с поиском источников для просмотра проблем не возникнет. Вот несколько вариантов:

Когда новые серии

Проект не закрыт, и последние серии третьей части намекают, что продолжения будет. Пока создатели хранят молчание. Но телезрители надеются, что четвертый киносезон выйдет уже в начале 2021 года.

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