Сериал "Фитнес" 3 сезон продолжает рассказывать зрителям о буднях клуба "SuperFit", куда ходят заниматься состоятельные персоны. У респектабельного заведения сменилась хозяйка – главной стала Белла Ренатовна, которая ранее была возлюбленной Володи. Ситуация накаляется, и Борис с Виталием делают все, чтобы спасти коллег от увольнения. Как говорится, "новая метла всегда метет по-другому".
А как же главная героиня сериала "Фитнес"? В 3 сезоне Ася сконцентрируется на боксе. Она всеми силами пытается совершенствоваться в этом виде спорта. Ей помогает один лучших спортсменов столицы – когда-то он блистал на ринге, но из-за проблем с алкоголем был вынужден оставить любимое дело. Теперь он является частным тренером и проводит с Асей очень много времени, оттачивая ее мастерство боксера.
В первой части сериала зрители познакомились с девушкой Асей. У нее были пышные формы, из-за которых она не комплексовала – у нее был любимый мужчина, за которого она собиралась выйти замуж. Но в скором времени жизнь девушки стала меняться в худшую сторону: сначала барышня узнала, что избранник не в восторге от ее форм, а затем были проблемы с подружками, которые осуждали ее за спиной. Перед 3 частью "Фитнеса" героине удалось сбросить сразу 20 килограммов, что позволило ей стать звездой блога.
Съемки проходили в 2019 году. В 3 сезоне актерский состав пополнился "звездными" персонами: Ильей Глинниковым, который известен российским киноманам по роли Романенко в проекте "Интерны", и Эвелиной Бледанс. Она сыграла в сериале хозяйку одного из клубов, где предлагают услуги фитнеса.
Актриса Софья Зайка, сыгравшая в "Фитнесе" Асю, поделилась впечатлениями о съемках в новой части кинопроекта: "Ранее в жизни не приходилось боксировать. Считаю этот вид спорта невероятным – он стимулирует, помогает восстановить стройность фигуры. Если бы я раньше знала, что именно бокс так хорошо способствует похуданию, выбрала бы именно его и меньше мучилась".
Эвелина Бледанс рассказала о съемках в 3 сезоне: "Телесериал изобилует красивыми, стройными и модными людьми, расхаживающими в обтягивающей одежде. Моей основной задачей было полностью соответствовать им, поэтому старалась всеми силами поддерживать форму. К проекту я тщательно готовилась, трижды в день занимаясь спортом. Одно время беспокоилась за фигуру, когда после гастролей нарушился рацион, но ничего критичного не произошло".
Многосерийный фильм популярен в нашей стране. Поэтому у вас с поиском источников для просмотра проблем не возникнет. Вот несколько вариантов:
Проект не закрыт, и последние серии третьей части намекают, что продолжения будет. Пока создатели хранят молчание. Но телезрители надеются, что четвертый киносезон выйдет уже в начале 2021 года.
|Список серий
|1 серия
|5 февраля 2020
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|2 серия
|5 февраля 2020
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|3 серия
|8 февраля 2020
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|4 серия
|9 февраля 2020
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|5 серия
|10 февраля 2020
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|6 серия
|11 февраля 2020
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|7 серия
|12 февраля 2020
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|8 серия
|16 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|18 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|19 февраля 2020
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|12 серия
|23 февраля 2020
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|13 серия
|24 февраля 2020
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|14 серия
|25 февраля 2020
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|15 серия
|26 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|1 марта 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|3 марта 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|4 марта 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|8 марта 2020
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