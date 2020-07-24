Звезда сериала "Фитнес" Роман Курцын снимается в новом проекте "Заочники"

Актер рассказал о новой теленовелле телеканала ТНТ. Проект носит название "Заочники".

Роман Курцын сыграет в картине одну из главных ролей. Вместе со звездой сериала "Фитнес" в ленте появятся: Илья Борисов, Дарья Руденок, Екатерина Шмакова. Режиссером сериала "Заочники" стал первый муж певицы Пелагеи Дмитрий Ефимович.

В личном инстаграм-аккаунте Роман Курцын опубликовал снимок с площадки. Актер запечатлел съемочную тарелку, которую по киношной традиции разбивают о штатив камеры. В "Сторис" звезда сериала "Фитнес" показала, как артисты разбирают осколки на память.

Когда сериал "Заочники" увидит свет – неизвестно. Вероятно, теленовеллу мы увидим в следующем телесезоне – осенью.

Отметим, что около месяца назад Роман Курцын начал сниматься в многосерийной ленте "Легенда". Проект также создается для ТНТ. Сюжет картины авторы пока держат в секрете, между тем известно, что он будет как-то связан с боевыми искусствами. Ради этой работы Курцын даже перекрасился в блондина.

Напомним, в минувшем июне стартовали съемки четвертого сезона сериала "Фитнес". В новой части ситкома появятся новые герои, например, психолог Ева Троцкая. Эта роль досталась актрисе Софье Донианц. Увидят поклонники теленовеллы и полюбившихся актеров: Софью Зайку, Романа Курцына, Алексея Демидова, Бориса Дергачева и Татьяну Храмову.