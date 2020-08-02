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Авербух увез Арзамасову в Крым после слухов о скорой свадьбе

Авербух увез Арзамасову в Крым после слухов о скорой свадьбе

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
46-летнего фигуриста и 25-летнюю звезду сериала "Папины дочки" заметили в Крыму. Илья Авербух и Лиза Арзамасова приехали в Симферополь.
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На полуострове школа фигурного катания спортсмена устроила летние сборы. Илья Авербух прилетел на курорт, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. Прибыл он не один – вместе с невестой, артисткой Лизой Арзамасовой.

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По словам очевидцев, влюбленные практически не расстаются. Лизу и Илью видели вместе в ресторане и на набережной. Родители будущих звезд спорта сразу узнали звезду "Папиных дочек".

Отметим, что Авербух и Арзамасова у моря расслабляются перед следующим телесезоном. Уже осенью стартует новый сезон проекта Первого канала "Ледниковый период". Напомним, в шоу спортсмен выступает продюсером. Параллельно, по слухам, фигурист будет готовить собственное шоу на льду.

Отметим, что интерес к роману знаменитого спортсмена и звезды ситкома "Папины дочки" не утихает уже несколько недель. Не так давно, например, в СМИ муссировалась новость о скорой женитьбе пары. Поговаривали, что Авербух сделал Арзамасовой предложение. Ко всему прочему на безымянном пальце правой руки Лизы внимательные поклонники заметили массивное кольцо. По оценке специалистов, помолвочное украшение стоит более 600 тысяч рублей.

Автор: 2 августа 2020, 12:06 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

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