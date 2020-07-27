"Похоже на свадебный наряд": Арзамасова в белом платье удивила народ

Общественное внимание оказалось приковано к Елизавете Арзамасовой после того, как в прессу просочились сведения о романтических отношениях актрисы с известным фигуристом и тренером Ильей Авербухом. Многие поклонники теперь все ее слова интерпретируют исходя исключительно из этого обстоятельства.
Именно их, судя по всему, больше всего взбудоражила фотография актрисы в белом платье. Изящный образ вызвал целый шквал восторженных комментариев. "Похоже на свадебный наряд", – выразила мысль многих одна из пользовательниц Сети.
Впрочем, куда больше оказалось комментаторов, которые не стали искать никаких скрытых смыслов в снимке. Им оказалось достаточно взглянуть на Елизавету Арзамасову, чтобы поспешить оставить ей комплимент. Актрису похвалили и за природную привлекательность, и за чувство вкуса.
Напомним, слухи о романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ в середине лета. Вскоре сами они подтвердили эти данные. Тем не менее, делиться какими-либо подробностями своей личной жизни звезды отказались. Они подчеркнули, что для них крайне важно хранить свои чувства от посторонних глаз.
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