Павел Прилучный о своем изъяне: Если человек косячит три раза, я вычеркиваю его

Звезда сериала "Мажор" сделала откровенное признание. Актер Павел Прилучный рассказал о собственных недостатках.

По словам артиста, он слишком принципиален. Павел Прилучный не может отказаться от идей и убеждений, если считает их верными, справедливыми. Это часто приводит к конфликтным ситуациям.

"Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать", – рассказала звезда сериала "Мажор" и добавила, что не делает исключений даже для близких. Сохранив верность себе и своим идеалам, артист потерял много друзей.

Между тем скоро на экраны выйдет фильм "Тень звезды". Главную роль в картине исполнил Прилучный. Он сыграл рэпера с псевдонимом Нейм. Читать рэп в ленте будет сам Павел.

Прилучный признался, что сомневался, прежде чем согласиться на съемки. Артист не мог понять героя, так как не является поклонником рэпа. Павлу тяжело воспринимать на слух композиции в таком стиле. Знаменитость предпочитает слушать джаз. Играя в ленте "Тень звезды", Павел Прилучный стремился избегать карикатурности.

Говоря о работе, артист признался, что все трюки на площадке старается выполнять без помощи каскадера. Павел смотрит, как тот или иной элемент выполняет дублер, и, если трюк кажется несложным, повторят его в кадре сам. На съемках в Санкт-Петербурге, например, Прилучному пришлось несколько раз прыгать с крыши, а однажды артист падал с колеса обозрения в Баку.