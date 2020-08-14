Агния Кузнецова о съемках сериала "Желтый глаз тигра": Люди шарахались, когда Павел Прилучный вез на инвалидной коляске

По словам Агнии Кузнецовой, в первые съемочные дни ей пришлось играть финальные сцены картины. Ее героиня Татьяна по сценарию умирает от рака. Роль экранного мужа персонажа в сериале "Желтый глаз тигра" исполнил Павел Прилучный.
Вжиться в образ артистке помог режиссер теленовеллы Марк Горобец. Кинематографист рассказал актрисе о трагедии в собственной жизни. Это помогло Кузнецовой настроиться.
Для финальной сцены грим исполнительнице роли Татьяны накладывали несколько часов. Получилось очень правдоподобно.
Съемки проходили на территории медицинского учреждения. Врачи воспринимали девушку как пациентку. Когда Прилучный вез лысую, без бровей Кузнецову на инвалидной коляске, все смотрели с сочувствием. "От меня люди шарахались", – заметила звезда сериала "Желтый глаз тигра".
Играть сцены тяжелой болезни или смерти актриса не боится. Такие эпизоды артистка считает интересными. Агния Кузнецова верующий человек, поэтому на приметы не обращает внимания. Знаменитость добавила, что много раз играла умирающих, и надеется на очень долгую жизнь.
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