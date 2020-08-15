Звезда сериала "Бихэппи" рассказала о будущем муже

Звезда сериала "Бихэппи" охарактеризовала будущего избранника. По словам Натальи Рудовой, парни с другими параметрами ее не интересуют.



"Я люблю очень ярких, харизматичных красавчиков, блондинов с голубыми глазами, удлиненными волосами", – сообщила звезда в профиле Инстаграм. Наталья Рудова попросила выбирать для нее только подходящих под это описание кандидатов.



Для того, чтобы образ ее будущего мужа сложился наиболее верно, она добавила к посту фото актера Чарли Ханнэма. На этом снимке мужчина предстал с обнаженным накаченным торсом и бородой. Под описание актрисы он очень подходит.

Напомним, что в Сети подозревали о беременности актрисы, однако девушка опровергла слухи об ожидании ребенка. Наталья Рудова заявила, что виной округлому животу, который она показала в микроблоге, были суши. Звезда любит разыгрывать фолловеров фотографиями на тему материнства. Она подчеркнула, что страница в Инстаграм – это единственный достоверный источник о ее личной жизни.

Подписчики инстадивы выдвинули для Натальи Рудовой кандидатов на роль второй половины. Среди них оказались Джейсон Льюис, Крис Хемсворт, Дмитрий Анохин (экс-супруг Айзы Анохиной, – Прим. ред.), Никита Джигурда, Егор Крид и другие публичные персоны.

