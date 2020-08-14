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Сериалы
Жигунов высказался о съемках продолжения сериала

Жигунов высказался о съемках продолжения сериала "Моя прекрасная няня"

Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер и актер прокомментировал слухи о возобновлении съемок сериала "Моя прекрасная няня". Сергей Жигунов не скрывал удивления.
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В Сети муссируются слухи о том, что продюсер планирует сделать продолжение популярной теленовеллы о няне Вике. Дескать, Сергей Жигунов готов приступить к созданию новых эпизодов, в которых снимет свою возлюбленную Викторию Ворожбит.

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Моя прекрасная няня (сериал)

Журналистам удалось связаться с продюсером. Беседуя с репортером, Сергей опроверг информацию о возобновлении работы над "Моей прекрасной няней". Жигунов признался, что не понимает, откуда берутся подобные слухи.

Возлюбленную знаменитости, Викторию Ворожбит, очень повеселили вести о ее якобы съемках в теленовелле. Общаясь с подписчиками личного "Инстаграм", женщина отметила, что сплетни ее развеселили.

Ранее Сергей Жигунов заявлял, что считает сериал "Моя прекрасная няня" лучшим в нашей стране. По словам продюсера, ленту снимали как телеспектакль, используя пять камер одновременно.

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Публикация от Zhigunov official (@zhigunov_sergey)

Напомним, в сериале "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов исполнил одну из главных ролей. Его партнершей по теленовелле была актриса Анастасия Заворотнюк. На съемках ситкома между знаменитостями вспыхнул роман, который разрушил их браки.

Отношения Сергея и Анастасии продлились несколько лет. Долгое время о причине расставания звезд сериала "Моя прекрасная няня" ничего не было известно. Между тем в студии программы "Судьба человека" Сергей дал понять, что не последнюю роль в разрыве сыграло вмешательство представителей СМИ. Добавим, что многие поклонники Сергея Жигунова считают его нынешнюю возлюбленную Викторию Ворожбит копией Анастасии Заворотнюк.

Автор: 14 августа 2020, 15:11 Источник: Nation News ✓ Надежный источник
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