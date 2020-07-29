Сергей Жигунов объяснил странную историю с ранением и обвинением Максима Аверина

Жигунов поведал, что его пост в соцсети, в котором он обвиняет Аверина, был шуткой. Сергей решил сострить и написал, что коллега по цеху стрелял в него из табельного оружия на съемках сериала "Горюнов" и попал. К посту он прикрепил фото, на котором запечатлен с раной на лбу.
По словам артиста, он и подумать не мог, что некоторые журналисты воспримут его заявление серьезно. "Что произошло с чувством юмора, я хотел бы спросить?" – удивился Жигунов. Он добавил, что не понимает, как устроен мозг представителей прессы, ведь, понятное дело, если бы ему в голову действительно стреляли, то он лежал бы мертвым, и не было бы никаких постов в соцсетях.
После знаменитость отметила, что табельному оружию у Аверина неоткуда взяться. Более того, в тот день Максим даже не присутствовал на площадке.
Как оказалось, Сергей получил ссадину по невнимательности. Знаменитость ударилась лбом о камеру, которая висела на операторском кране. Жигунов не заметил аппаратуру из-за кепки, которая ограничивала обзор. Артист уверил, что его рана настоящая. Он все еще испытывает боль.
Говоря о сериале "Горюнов", Сергей Жигунов отметил, что на площадке действительно много оружия, правда, бутафорского. В кадре Максим Аверин даже стрелял из автомата. "С большим удовольствием, но это – просто шутка!" – пояснил на всякий случай Сергей.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
Низкая социальная ответственность
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
что употребляет жирик
Хочу вернуть мужа
Как зовут вашего ребенка?