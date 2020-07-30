Фото Сергея Жигунова со связанным мужчиной в постели вызвало недоумение

На днях в СМИ вызвала переполох фотография Сергея Жигунова со ссадиной на лбу. Снимок звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. История получила неожиданное продолжение.

Актер утверждал, что на съемках сериала "Горюнов" коллега по сцене Максим Аверин выстрелил в него из табельного оружия и попал в голову. Позже артист признался, что публикация была шуточной.

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Жигунов удивился тому, что многие восприняли информацию всерьез. Он добавил, что если бы в его голову действительно выстрелили, он был бы мертв, а не публиковал фотографии в социальных сетях. Актер пояснил, что получил ссадину из-за собственной невнимательности. Выяснилось, что он ударился лбом о камеру, которая висела на кране. Он не заметил прибор из-за кепки, которая ограничивала обзор.

Однако на этом история не закончилась. В четверг Сергей Жигунов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый многозначительный снимок. На нем запечатлен связанный мужчина, лежащий в постели на спине. При детальном рассмотрении становится очевидно, что на фото – Максим Аверин.

"Чтобы больше не стрелял по людям", – в шутку подписал публикацию Жигунов.

"Отпустите, простите", "Ужас", "За артиста Аверина слегка тревожно", – недоумевали подписчики актера.