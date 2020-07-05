"Один в один": Александр Петров удивил невероятным сходством с сестрой

Актер – младший ребенок в семье. У Звезды отечественных сериалов есть сестра Екатерина. Родственница на шесть лет старше Александра Петрова.
Как оказалось, Александр и Екатерина очень похожи. В личном микроблоге актер опубликовал совместный снимок с родственницей. "Одна кровь течет в двоих людях. Удивительно", – подписал кадр Петров.
Фанаты звезды сериала "Полицейский с Рублевки" отметили поразительное сходство родственников. "Очень похожи😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вау! Прямо очень пупер Мега похожи!", "Очень похожи, особенно глаза один в один", "Каак похожи сильно", "Глаза поразительно похожи😍 У меня тоже сестру Катей зовут😊", "Сразу видно, родные....это так здорово)", "Очень похожи , не дай бог ,ей снятся с Бруновым ))))", – рассуждали интернет-обыватели.
Отметим, что творческие способности Александра Петрова начали проявляться довольно рано. Первой оценила актерский талант будущей знаменитости именно сестра Катя. Когда к девочке приходили подруги, Александр устраивал им импровизированные выступления. Он пародировал знакомых и учителей.
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