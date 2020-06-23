START опубликовал тизер сериала "Текст. Реальность" с Асмус и Петровым

Видеосервис START опубликовал тизер сериала "Текст. Реальность". Премьера картины состоится 3 июля.

Сериал "Текст. Реальность" – это расширенная версия фильма режиссера Клима Шипенко "Текст". Картина будет состоять из пяти эпизодов, которые появятся на видеосервисе одновременно. Поклонникам не придется ждать выхода всех частей.

По словам генерального директора START Юлии Миндубаевой, ранее такой подход к выпуску сериалов не использовался в отечественной киноиндустрии. Между тем, например, для зарубежной компании Netflix – это обычная практика. START старается ориентироваться на успешный опыт иностранных коллег.

Напомним, полнометражный фильм текст вышел на экраны в октябре 2019 года. Картина стала резонансной, в том числе из-за откровенной сцены с участием актрисы Кристины Асмус. В картине также снялись Александр Петров и Иван Янковский.

В одном из интервью режиссер "Текста" Клим Шипенко объяснил, чем сериал будет отличаться от полного метра. По словам постановщика, в новой версии были дополнены линии героев Асмус и Янковского. Зритель сможет больше узнать о связи персонажей. В сериал вошли сцены, которые пришлось вырезать из фильма.

"Текст. Реальность" документально погрузит зрителей в историю. Создатели сериала решили действовать по принципу "антикино": не будет ярко выраженной музыки на фоне и параллельного монтажа.

Клим Шипенко обещал, что сериал "Текст. Реальность" будет интересно смотреть даже тем, кто знаком с полнометражной версией. Киношники позволят зрителю посмотреть на историю героев с иного ракурса.