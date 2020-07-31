Мария Шукшина снималась в маминых нарядах 30-летней давности

Действия в сериале "Серебряный бор" происходят в 80-х. По словам Марии Шукшиной, авторы ленты очень старались воссоздать дух того времени. Артистка отметила, что теленовелла несет свет и напоминает о семейных ценностях.
Звезда призналась, что большой вклад в создание персонажа внесла ее знаменитая мать – актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Она одолжила Марии ретронаряды из личного гардероба.
"Мама такая модница и, главное, хранительница!" – сказала Шукшина. Лидия Николаевна сберегла все свои платья времен СССР. Пожилая артистка с удовольствием отдала одежду съемочной группе сериала "Серебряный бор".
По словам Марии Шукшиной, в эпоху дефицита ее мать делала покупки в магазине "Березка". Одежду от европейских модельеров, которую на территории Советского Союза было не достать, Федосеева-Шукшина приобретала за границей, куда выезжала на фестивали.
Катю Лапину в сериале "Серебряный бор" сыграла актриса Алина Ланина. 31-летняя звезда показывала матери фото со съемок картины. Родительница Ланиной, глядя на кадры с площадки, погружалась в ностальгию. По словам Алины, в 80-е с декоративной косметикой было туго, поэтому модницы толкли елочные игрушки в пыль, а получившуюся пудру наносили на веки, чтобы придать им блеск.
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