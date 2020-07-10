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Психиатры к вам едут: Шукшина целует руки восхваляющему Сталина попу-убийце

Психиатры к вам едут: Шукшина целует руки восхваляющему Сталина попу-убийце

Мария Шукшина. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Слава богу, Василий Шукшин не дожил до этого позора. Его семья превратилась в посмешище. Вдова ходит по ток-шоу, делит квартиры с новым мужем и конфликтует с одной из дочерей. Вторая же, Мария, вдруг ударилась в религию и стала богомолицей.
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"Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойней, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!" – мечтала Варя в чеховском "Вишневом саде". Мария Шукшина за уже в третий раз замужем за "хорошим человеком". Правда, неизвестно, как ее очередной супруг-бизнесмен относится к воцерковлению жены-актрисы.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

И ладно бы воцерковление – в конце-концов сейчас среди звезд модно целовать иконы, носить кресты, ставить метровые свечки, водить дружбу с попами. Но Мария Шукшина связалась с сектантами и поехала в скандально-известный Среднеуральский монастырь.

Захвативший его схиигумен Сергий Романов – фигура одиозная. О том, что у человека могут быть проблемы с психикой, можно понять по его проповедям. Вот лишь некоторые цитаты: "Некоторые русские старцы говорили, что антихрист придет из России. Уточним – это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом, маской Владимира Путина", "Пора прорвать жидомасонскую блокаду, убрать эту мерзость с ее красными дьяволятами и демократами из России!", "Неужели мы трусы?! Забывшие заветы победный марш генералиссимуса Сталина?!".

После проповеди Сергий Романов прямо в рясе под гармошку начинает петь "Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!"

Здесь следует напомнить, что на пике Сталинских репрессий в одном лишь в 1937 году было расстреляно 80 000 представителей духовенства, церковнослужителей и мирян, пострадавших за веру. Всего же в 20-30-е годы было убито 200 тысяч служителей Русской Церкви. Еще полмиллиона прошли через тюрьмы и ссылки. И вот теперь поп с церковной кафедры славит убийцу. Ну не безумие ли?

Да вообще все происходящее в захваченном попом Среднеуральском монастыре кажется безумием. Побывавшие там рассказывают ужасы об избиваемых детях, о свозимых в стоящие на болотах скиты девственницах. Мол, молитвы непорочных девушек сильнее, чем те, которые читают люди испорченные грехом. На самом же деле там ломают психику и колечат людей.

В руководстве РПЦ про происходящее, конечно знают. После очередной проповеди Сергия Романова, в которой он проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за пандемии коронавируса, лишили сана священника и запретили проповедовать. "Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха", – говорится в заявлении Екатеринбургской епархии.

Напомним, Сергий Романов отсидел за предумышленное убийство 14 лет. А потом стал священнослужителем. Хотя разбойное убийство является каноническим препятствием к рукоположению и не смывается ни покаянием, ни монашеским постригом.

И именно ему сегодня целует руки Мария Шукшина – говорит, что батюшка исцеляет. Актриса лично свидетельствует о чудесах в монастыре. Словом, впору вызвать психиатров к обоим. С Божией помощью хотя бы к дочери известного режиссера и писателя разум вернутся.

10 июля 2020, 11:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

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