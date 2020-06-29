Актер из сериала "Друзья" Пол Радд травмировал Дженнифер Энистон: Проехался прямо по ноге

Пол Радд исполнял в культовой теленовелле небольшую роль. Его герой Майк Ханниган был мужем Фиби Буффе.
По словам Радда, первый съемочный день в "Друзьях" обернулся катастрофой. В перерыве между дублями он случайно травмировал Дженнифер Энистон.
Актриса не могла ходить, так как сломала палец на ноге. По площадке она передвигалась на электросамокате. В обеденный перерыв исполнитель роли Джо Триббиани захотел покататься на этом самокате.
Актер Мэтт Леблан так умело управлял транспортным средством, что раздразнил других членов съемочной группы. Среди тех, кто решил проехаться, оказался Пол Радд.
"Я тоже попросил попробовать. Я развернулся и покатил его прямо по ноге Дженнифер!" – вспомнил Радд.
Продюсеры сериала "Друзья" были в панике. Создатели теленовеллы всерьез задумались об увольнении Пола. Артист мучился от чувства вины, ведь Дженнифер горько плакала от боли.
Пол Радд чувствовал себя отвратительно. Обстановка на площадке была тревожной, и он решил отшутиться. "Ну, мы сделали это. Как поездка?" – сказал актер. Остроту никто не оценил.
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