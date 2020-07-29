Михаил Пореченков о своих детях: Образовался круг проблем, которых раньше я не замечал

Актер редко рассказывает о личной жизни. Михаил Пореченков старается оберегать близких от излишней публичности. Между тем в свежем интервью знаменитость рассказал, как воспитывает наследников.

Артист женат второй раз. Вместе с супругой Ольгой звезда отечественного кинематографа растит 17-летнего Михаила, 15-летнюю Марию и десятилетнего Петра.

Есть у Михаила Пореченкова дочь от первого брака, 22-летняя Варвара, а также внебрачный взрослый сын Владимир, который живет в Эстонии. Отпрыску Пореченкова уже 30 лет. Старший наследник звезды уже сам обзавелся семьей. В 2015 году у Михаила Пореченкова родилась внучка, которую назвали Мирослава.

Пореченков признается, что на детей, которые уже выросли и живут собственной жизнью, не давит. Свое видение жизни артист им уже не прививает. Между тем, отпрыски, живущие рядом, пока еще нуждаются в воспитании.

По словам актера, его дочь Варя, например, все решения касаемо будущего принимает самостоятельно. Пореченков считает 22-летнюю наследницу уже взрослой. "Отучилась в МХТ на продюсера, а теперь социологию изучает. Надеюсь, все у нее будет хорошо", – сказала знаменитость. С актерством Варвара свою жизнь связывать не захотела. Поработав с отцом в фильме "День Д", девушка поняла, что эта профессия не для нее.

Михаил Пореченков не скрывает, что из-за плотного рабочего графика не всегда может уделять достаточно времени отпрыскам. Благодаря карантину, введенному из-за вспышки коронавируса, артист смог обратить внимание на семью.

"Образовался круг проблем, которые раньше я не замечал", - поведал артист. В ближайшее время знаменитость планирует хорошенько взяться за младших детей. Как оказалось, сын артиста Михаил уже заканчивает школу. Парень сдал ЕГЭ и собирается поступать в институт. Пореченков активно содействует отпрыску в этих вопросах.