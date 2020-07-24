Наталия Орейро выгнулась колесом в российском поезде

Как оказалось, артистку, как и многих иностранцев, поражают размеры нашего отечества. Особо Наталию Орейро впечатлила Транссибирская магистраль, которая является самой длинной железной дорогой в мире.
В личном микроблоге звезда сериала "Дикий ангел" рассказала, как путешествовала в российском поезде. "Расстояние от Москвы до Владивостока 9000 км. Снаружи снег, а внутри – тепло от людей", – поведала Наталия.
Также Орейро опубликовала серию снимков, которые сделала прямо в купе. На одном из фото знаменитость выполняет гимнастический элемент "мостик". Видимо, дальняя дорога так утомила зарубежную звезду, что она решила развлечься, проделывая акробатические трюки и выгибаясь колесом.
Поклонников удивил выбор Наталии Орейро. В комментариях фанаты интересовались, почему звезда сериала "Дикий ангел" не предпочла поезду самолет. Артистка оставила вопросы фанатов без ответа.
Напомним, в середине июня стало известно, что Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Артистка не скрывает, что с нашим отечеством ее многое связывает. Знаменитость часто бывает в России с гастролями, здесь у нее армия поклонников.
Также на днях стало известно, что документальный фильм о звезде сериала "Дикий ангел" "Наша Наташа" выйдет на Netflix. Релиз ленты состоится 6 августа. Отметим, что премьера картины прошла еще в 2016 году.
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