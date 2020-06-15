Пригожин объяснил стремление Орейро получить российский паспорт

По словам продюсера, России необходимо включать в ряды своих граждан больше зарубежных артистов. Жители нашей страны – люди гостеприимные. Иосиф Пригожин отметил, что заокеанским звездам будет выгоднее платить налоги у нас.
"В части малого предпринимательства у нас есть достойные возможности по налогам", – сказал музыкальный деятель. В Европе и Америке, считает Иосиф, довольно жесткое законодательство и поборы.
Пригожин подчеркнул, что Орейро будет комфортно в Москве. Естественно, знаменитости придется привыкнуть к тяжелому климату, но взамен она получит возможность двигаться вперед. Наталию в России все знают и любят.
Напомним, в недавнем интервью Наталия Орейро сообщила, что подала документы на получение российского гражданства. Знаменитость ждет, когда ее просьбу рассмотрят. Артистка надеется на успешный исход дела.
Знаменитость не скрывает, что с Россией ее связывает многое. Здесь у артистки немало деловых контактов, а также армия поклонников.
Отечественные зрители узнали Наталию Орейро в начале 2000-х, после выхода на экраны сериала "Дикий ангел". Актриса исполнила главную роль и саундтрек к теленовелле. Орейро много раз приезжала в Россию на гастроли как певица.
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