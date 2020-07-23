Юлия Снигирь поделилась впечатлениями от просмотра сериала "Чики": И хохотала, и ревела

Артистка посоветовала тем, кто еще не смотрел теленовеллу "Чики", обязательно с ней ознакомиться. Ленту Юлия Снигирь назвала потрясающей.
"Я и хохотала, и ревела..." – поделилась впечатлениями артистка.
Юлия отметила замечательную игру актеров, снявшихся в теленовелле. Знаменитость поведала, что о таланте Ирины Горбачевой она уже знала. Как оказалось, Ирина проявила свои способности еще во время поступления в Щукинское училище. Между тем, артистки Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова приятно удивили Юлию Снигирь. Девушек артистка назвала уникальными. "В общем, я фанат", – резюмировала звезда кино.
Напомним, сериал "Чики" состоит из восьми серий. Картина повествует о четырех проститутках, которые пытаются завязать с преступным делом. Девушки, проживающие в провинциальном городке, решают открыть собственный бизнес – фитнес-клуб. Воплотить мечту в жизнь будет очень сложно. Героинь ожидает множество проблем.
По словам режиссера теленовеллы Эдуарда Оганесяна, он хотел показать реальную жизнь маленького городка. Отобразить все плюсы и минусы жизни в провинции.
Сериал "Чики" быстро завоевал любовь зрителей. В минувшем июне проект стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете.
На днях исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева сообщила, что сериал "Чики" будет ограничен одним сезоном. Вторую часть создатели снимать не планируют.
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