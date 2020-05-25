Юлия Снигирь заступилась за обвиненный в русофобии сериал "Великая"

Популярная актриса Юлия Снигирь заступилась за авторов британского сериала "Великая". В России ситком подвергся нападкам и жесткой критике.

В последнее время Юлия получает много сообщений о новом британском сериале "Великая". Поклонники артистки ругают зарубежный ситком о Екатерине II и превозносят одноименную отечественную теленовеллу 2015 года, которая тоже повествует о русской императрице. Подобные рассуждения фанатов раздражают Снигирь.

"Ребята, давайте честно: вы хотите сказать, что моя "Великая" – правдивый исторический сериал?" – написала в микроблоге знаменитость.

Артистка подчеркнула, что искать историческую правду в сериале – глупое занятие. Более того, Юлия сходу даже не может назвать учебник, в котором можно найти реальные факты о Екатерине II.

Снигирь уверена, что создатели сериала "Великая" не пытались оскорбить россиян. Никто не вступал в заговор против жителей нашей страны. По словам Юлии Снигирь, сценарист британского ситкома Тони МакНамара – просто остроумный хулиган. Автор теленовеллы уже не первый раз покушается на историю. В фильме "Фаворитка", например, он "хулиганил" с британским прошлым.

Зарубежный сериал "Великая" Юлия Снигирь назвала абсурдом и черной комедией. В ленте, по словам артистки, отличный актерский состав и остроумные диалоги. Британский ситком, по ее мнению, честнее, чем серьезные мелодрамы. Последние только притворяются правдивыми. Все они похожи друг на друга.

Напомним, премьера британского сериала "Великая" о супруге российского императора Петра III состоялась 15 мая. С тех пор картину активно обсуждают в нашей стране. Ленту уже назвали русофобской.