Ирина Горбачева о втором сезоне сериала "Чики": Его не будет

Артистка поблагодарила фанатов за теплые слова о сериале "Чики". Знаменитость отметила, что изучила все отзывы о проекте на своей личной странице в соцсетях.
После этого Ирина Горбачева сообщила, что финал ленты уже состоялся. Последняя серия, по ее словам, ставит точку в истории.
"Нет второго сезона, и его, скорее, сто пудов, не будет", – сказала Ирина в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.
Поклонников сериала "Чики" заявление Горбачевой удивило. Многие зрители сошлись во мнении, что финал картины остался открытым, поэтому продолжение кажется возможным.
Напомним, премьера сериала "Чики" состоялась в начале июня на видеосервисе More.tv. Лента содержит всего восьмь серий.
Картина "Чики" повествует о четырех девушках, которые занимаются проституцией. Героини живут в провинциальном городе, мечтают забыть о продажной любви и начать новую жизнь. Дамы объединяются для того, чтобы открыть фитнес-клуб. На пути к цели героини сталкиваются с проблемами. Жители городка не могут простить девушкам их скандальное прошлое.
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