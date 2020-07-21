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Ирина Горбачева о втором сезоне сериала

Ирина Горбачева о втором сезоне сериала "Чики": Его не будет

Ирина Горбачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мини-сериал о четырех представительницах "древнейшей профессии" моментально завоевал любовь зрителей. Поклонники с нетерпением ждут выхода следующей части теленовеллы "Чики". Между тем исполнительница одной из главных ролей Ирина Горбачева заявила, что продолжения ленты не будет.
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Артистка поблагодарила фанатов за теплые слова о сериале "Чики". Знаменитость отметила, что изучила все отзывы о проекте на своей личной странице в соцсетях.

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После этого Ирина Горбачева сообщила, что финал ленты уже состоялся. Последняя серия, по ее словам, ставит точку в истории.

"Нет второго сезона, и его, скорее, сто пудов, не будет", – сказала Ирина в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта.

Поклонников сериала "Чики" заявление Горбачевой удивило. Многие зрители сошлись во мнении, что финал картины остался открытым, поэтому продолжение кажется возможным.

Напомним, премьера сериала "Чики" состоялась в начале июня на видеосервисе More.tv. Лента содержит всего восьмь серий.

Картина "Чики" повествует о четырех девушках, которые занимаются проституцией. Героини живут в провинциальном городе, мечтают забыть о продажной любви и начать новую жизнь. Дамы объединяются для того, чтобы открыть фитнес-клуб. На пути к цели героини сталкиваются с проблемами. Жители городка не могут простить девушкам их скандальное прошлое.

Автор: 21 июля 2020, 16:22

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Чернова
Ответить
я оформила подписку на море.тв за 300 руб, чтобы смотреть этот сериал, если не будет продолжения у меня ощущение после финальной серии, что меня обманули
1

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