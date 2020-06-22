"Я была готова": бывшая жена Цыганова сообщила о смерти матери

Мать экс-супруги Евгения Цыганова Ирины Леоновой скончалась 18 июня 2020 года. Ей было 75 лет. Актриса рассказала, что ее родительница болела на протяжении последних несколько лет. Врачи ей поставили диагноз – онкология.
Женщина боролась с болезнью, но в этом году она почувствовала, что устала. В мае маму Леоновой госпитализировали, так как здоровье стало резко ухудшаться. Медики провели обследование и вернули женщину домой. Последние дни она провела еще в более тяжелом состоянии. Мама актрисы не могла ходить, перестала есть.
"Я была готова. Мама болела давно и уже ,казалось, одержала победу. А этой "странной" весной вдруг почувствовала, что очень устала. И просто сдалась. Без боя", – написала Ирина на своей странице в "Фейсбуке".
Леонова уверена, что здоровье человека во многом зависит от психологического состояния человека. По ее мнению, самочувствие может ухудшаться или улучшаться в зависимости от того, влюблен ли он, считает ли себя нужным, защищенным.
Напомним, Ирина Леонова состояла в браке с Евгением Цыгановым 11 лет. За это время у них появилось семеро детей – четверо сыновей и три дочери. Пара рассталась в 2015 году. На данный момент актер находится в отношениях с Юлией Снегирь. У супругов есть четырехлетний сын.
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