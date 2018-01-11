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Янв. 11, 2018
просмотры: 123

Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости

567

Актриса Юлия Снигирь специально для роли сменила имидж. Артистка предстала с челкой и длинными волосами, в длинном платье перед многочисленными зрителями. В таком виде Снигирь снялась в многосерийном фильме "Оперетта капитана Крутова". Партнером Юлии стал Алексей Чадов. Также в сериале снялись Сергей Пускепалис, Александр Тютин и другие.

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