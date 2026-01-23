Карина Владимировна Разумовская актриса

Биография, Карина Разумовская

Карина Разумовская – российская актриса, сыгравшая в нескольких десятках фильмов и сериалов. В ее карьере значится свыше 20 театральных работ, большая часть которых пришлась на Большой Драматический театр имени Товстоногова. Долгое время имя актрисы не было известно широкому кругу зрителей. Но все изменила роль Виктории Родионовой в кинопроекте «Мажор» - девушка блестяще реализовала образ строгой, но обаятельной капитана полиции.

Семья

Карина родилась в Ленинграде в семье торгового моряка. Из-за своей профессии папа был вынужден месяцами отсутствовать дома. Поэтому воспитанием девочки, а также ее младшего брата Сергея были вынуждены мама и бабушка. Но семья жила в достатке, поэтому проблем в детстве у будущей артистки не было.

Детство и юность

Еще до поступления в школу Разумовская оказалась на съемочной площадке. Юной 6-летней девушке досталась роль в фильме «Торможение в небесах». Будущая звезда сериала «Мажор» получила гонорар в 90 рублей, и его хватило на покупку плюшевого слоника. По словам артистки, игрушка до сих пор хранится у нее в качестве памятного презента.

Окончив школу, решила поступить в театральный институт и связать свою карьеру с кинематографом. Талантливой девушке удалось поступить на курс Владимира Петрова. Она сразу же начала оттачивать актерское мастерство под руководством опытных преподавателей. Уже на первом курсе ей предложили сняться в кинокартине. И студентка свою возможность не упустила.

Карьера, Карина Разумовская

Карине было всего 18 лет, когда ее пригасили на роль в фильме «Ковчег». В мелодраме молодая актриса сыграла неприметную Катю, ждавшую своего принца. Кинокартина не получила популярность, однако кинокритики похвалили на тот момент студентку первого курса театрального института. И экспертная оценка оказалась правильной.

Известность

В 2005 году на экраны вышел сериал «Адъютанты любви», главную роль в котором сыграла Разумовская. Она воплотила образ Ольги Лопухиной, влюбив в себя многих телезрителей. Примечательно, что сначала актриса прошла пробы и получила совершенно другую роль – Гортензии, дочери Наполеона. Но режиссер кинопроекта настоял на том, чтобы девушка сыграла именно главную героиню, так как долгое время никак не могу подобрать на эту работу подходящего человека.

Всероссийская популярность

Долгое время Карина не снималась в приметных фильмах. Ей неоднократно предлагали сняться в различных полнометражных картинах и сериалах. Однако девушка отказывала режиссерам, так как ей не нравился сценарий – иногда ей хватало парочки строчек, чтобы вычеркнуть себя из списка претендентов. В 2014 году она снялась в сериале «Мажор», который полностью изменил ее актерскую карьеру и жизнь в целом. Проект получился очень удачным, ее тандем с Павлом Прилучным посчитали образцовым миллионы зрителей в России. Актриса бесподобно сыграла роль капитана полиции.

Личная жизнь, Карина Разумовская

Карина старается не обсуждать со СМИ личную жизнь. Журналистам иногда приходится выдумывать новости, которые затем звезда российских многосерийных фильмов отвергает. В театральной академии она познакомилась с Артемом Карасевым, за которого в будущем вышла замуж. Однако брак трудно назвать удачным. У супругов не было детей, и в 2011 году они расстались.

В 2018 году Разумовская вышла замуж за Егора Бурдина, который неизвестен широкой общественности. Актриса рассказала, что знакома с ним давно. Их дружба постепенно переросла в нечто серьезное. Долгое время журналисты даже не догадывались свадьбе, которая пришла в узком семейном кругу. В 2019 году стало известно о рождении сына. Причем счастливая мама сообщила об этом событии в Инстаграм, а журналистам до сих пор не удалось узнать имя ребенка – настолько мастерски актриса скрывает личную жизнь.

Интересные факты

Артистка активно занимается йогой и фитнесом, чтобы поддерживать форму, в том числе для съемок в фильмах и сериалах.

Долгое время выступала в Большом Драматическом театре имени Товстоногова.

Продюсер сериала «Мажор» Александр Цекало однажды признался, что не хотел давать Разумовской роль. Ведь ранее она играла слезливых персонажей. Создатели многосерийного фильма не были уверены, что ей удастся перевоплотиться в образ строгого капитана полиции.

Главной фанаткой является… мама. Родитель никогда не пропускает картин с участием любимой дочери.

В 2016 году Карина стала лауреатом Санкт-Петербургской независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика.

Роли, Карина Разумовская

В карьере артистки, несмотря на молодой по меркам кинематографа возраст, значится большое количество фильмов и сериалов. Хотя многие из этих проектов так и не были продемонстрированы широкой аудитории.

Избранная фильмография:

1989 – «Торможение в небесах» (эпизодическая роль)

2005 – «Адъютанты любви» (Ольга Лопухина)

2007 – «Серебряный самурай» (Надя)

2010 – «Подсадной» (Татьяна)

2012 – «Обратная сторона Луны» (Люда)

2014 – «Мажор» (Виктория Родионова)

2017 – «Спящие» (киллер Лена)

Актриса сегодня

Карина Разумовская продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах. В 2019 году российские зрители увидели очередную картину с ее участием «Черный пес». В 2020 году ожидается премьера военного фильма «Зоя» от режиссера Леонида Пляскина, где она сыграет Прасковью Кулик.