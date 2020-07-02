Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
2 июля
Лента новостей
16:09
Стали одним целым: Лазарев и Топалов снова вместе
15:58
Появились первые подробности о новом романе Брэда Питта
15:52
Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть
15:52
Звезда "Папиных дочек" Карпович прокомментировала угрозы из-за слухов о романе с Прилучным
15:48
У певицы Sia родились внуки
15:43
Место под могилку найдено: Солнцев сообщил подробности похорон старушки-жены
15:39
ЦИК аннулировал результаты голосования на избирательном участке в Раменках
15:29
"Жестокий тиран": Харламов назвал истинную причину развода с Асмус
15:19
Утверждена новая дата перенесенного фестиваля "Кинотавр"
15:15
"Они моральные уроды": бывшего мужа Бледанс втянули в скандал
15:08
Ксения Собчак сыграла правителя России в сериале о православной нейросети "амроН"
15:03
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
14:40
Марго Робби пришлось дать пощечину Леонардо Ди Каприо ради роли в фильме
14:36
В России создали мобильный прибор ИВЛ
14:33
Танец победительницы "Холостяка" Барбары Пино с неизвестным мужчиной сняли на видео
14:27
Иномарка хоккеиста Анисина попала в аварию в Тверской области
14:27
В центре Москвы загорелся дом
14:19
Впервые на публике: дочь Сергея Бодрова пошла по стопам знаменитого отца
14:16
СТС начал работу сразу над семью сериалами: "Кухня. Война за отель", "СеняФедя", "Ивановы-Ивановы" и другие
14:06
В результате стрельбы в Окленде пострадали 4 человека
14:02
Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в "Твиттер"
14:02
Лукашенко объявил о победе Белоруссии над коронавирусом
13:59
Дочь повторяет судьбу Евгении Симоновой: О первых мужьях не хочу вспоминать
13:50
Сябитову сняли в объятиях мускулистого красавца
13:47
В Якутии из-за лесных пожаров введен режим ЧС
13:36
Вдова Проскурина просит о помощи неравнодушных людей
13:36
Дочка Жасмин превратилась в шикарную леди с формами
13:31
Познер об одобрении россиянами поправок к Конституции: Совершенно не удивлен
13:14
Басков вывел в свет молодящуюся мать
13:07
"Мы ели все, что находили": откровенные подробности из детства Оксаны Самойловой
13:06
Звезда сериалов Роман Маякин воссоединился с маленьким сыном
12:55
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на текущей неделе
12:53
В Подмосковье пьяный мужчина угнал иномарку
12:46
"Фингал под глазом": Чехова показала неожиданное фото
12:40
Пригожин вновь вступился за обездоленных артистов: Работают, как крепостные
12:28
Никита Ефремов об алкоголе и наркотиках: У меня был момент, когда я пользовался подобными стимуляторами
12:27
Всплыли сенсационные данные о конфликте Маркл с королевской семьей
12:24
В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома
12:14
"Она как растение!": Валентина Малявина 15 лет ведет затворническую жизнь
12:05
"Моя жизнь изменилась": Заворотнюк выступила с обращением к народу
12:00
Известная поэтесса рассказала о пылком романе с женатым Проскуриным
11:31
Фото нежностей в койке Малинина с женой "слили" в Сеть
11:29
Взмокший Нагиев посмеялся над собой: Долгие интимные забавы превращают в отруби
11:26
"Как кассирша из магазина": Васильев строго прошелся по внешности Гузеевой
11:25
Мускулистый Костюшкин поставил новый рекорд
11:18
Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол
11:10
Уголовное дело возбуждено после падения бутылки на ребенка в Красногорске
10:57
"Не жалуйтесь": Харламова больно укололи после известия о расставании с Асмус
10:46
Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 760 человек
10:45
Кравец сообщила подробности завещания Норкиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нас была баночка рассола от похмелья": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой
"Человек со странностями": Сафоронов считает попавшего в психушку Алибасова обманщиком
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко
Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение
Сериалы
Звезда

Звезда "Папиных дочек" Карпович прокомментировала угрозы из-за слухов о романе с Прилучным

Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович поблагодарила недоброжелателей за бесплатный пиар. Из-за скандала микроблог актрисы стал популярнее.
прочитано 547 раз

По словам 34-летней Мирославы Карпович, к негативу со стороны завистников она уже успела привыкнуть. На злобные выпады звезда сериала "Папины дочки" больше не обращает внимания.

ПО ТЕМЕ

Звезде "Папиных дочек" Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная

Прилучного после развода с Муцениеце подозревают в романе со звездой "Папиных дочек"

Мажор – 3 сезон (сериал)

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Об угрозах со стороны фанаток звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного актрисе сообщили друзья. Знакомые оборвали Мирославе телефон, пытаясь выяснить все ли в порядке и нужна ли помощь.

"Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на хейт", – сказала Карпович.

Актриса сериала "Папины дочки" призналась, что весь период самоизоляции из-за коронавируса активно работала над продвижением собственного инстаграм-аккаунта. Знаменитость практически ежедневно публиковала интересные посты. За время карантина, который длился несколько месяцев, на страницу Мирославы подписалось всего десять тысяч человек.

Между тем, став объектом травли, Карпович превратилась в очень популярную персону. "После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей", – поведала звезда сериала "Папины дочки".

Артистка рада, что ей не пришлось ничего делать для привлечения новой аудитории. Знаменитость поблагодарила недоброжелателей за хорошую работу в деле продвижения ее аккаунта.

Отметим, что комментировать возможный роман с актером Павлом Прилучным Мирослава Карпович отказалась. Знаменитость принципиально не раскрывает подробности личной жизни.

Напомним, около недели назад в Сети появились слухи о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный встречается с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Артисты попали в объектив папарацци, когда вместе шли по улице. Павла и Мирославу в СМИ тут же окрестили парой.

Спустя время в соцсетях появились угрозы в адрес Мирославы. Фанатки Прилучного желали смерти Карпович, всячески ее оскорбляли.

Автор: 2 июля 2020, 15:52 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: У Лукашенко остался последний способ удержать власть
Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол
Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение
Политолог Чеснаков объяснил разницу результатов на участках голосования в Москве

Шоу-бизнес

Появились первые подробности о новом романе Брэда Питта
Место под могилку найдено: Солнцев сообщил подробности похорон старушки-жены
"Жестокий тиран": Харламов назвал истинную причину развода с Асмус
"Они моральные уроды": бывшего мужа Бледанс втянули в скандал

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Культура

Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети

Теперь будет разбираться суд
Шоу-бизнес

"Жестокий тиран": Харламов назвал истинную причину развода с Асмус

Юморист устал от слухов
Шоу-бизнес

Всплыли сенсационные данные о конфликте Маркл с королевской семьей

Родственники были против брака принца Гарри с бывшей актрисой
Сериалы

Никита Ефремов об алкоголе и наркотиках: У меня был момент, когда я пользовался подобными стимуляторами

Артист сделал признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+