Звезда "Папиных дочек" Карпович прокомментировала угрозы из-за слухов о романе с Прилучным

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович поблагодарила недоброжелателей за бесплатный пиар. Из-за скандала микроблог актрисы стал популярнее.

По словам 34-летней Мирославы Карпович, к негативу со стороны завистников она уже успела привыкнуть. На злобные выпады звезда сериала "Папины дочки" больше не обращает внимания.

Об угрозах со стороны фанаток звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного актрисе сообщили друзья. Знакомые оборвали Мирославе телефон, пытаясь выяснить все ли в порядке и нужна ли помощь.

"Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимания на хейт", – сказала Карпович.

Актриса сериала "Папины дочки" призналась, что весь период самоизоляции из-за коронавируса активно работала над продвижением собственного инстаграм-аккаунта. Знаменитость практически ежедневно публиковала интересные посты. За время карантина, который длился несколько месяцев, на страницу Мирославы подписалось всего десять тысяч человек.

Между тем, став объектом травли, Карпович превратилась в очень популярную персону. "После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей", – поведала звезда сериала "Папины дочки".

Артистка рада, что ей не пришлось ничего делать для привлечения новой аудитории. Знаменитость поблагодарила недоброжелателей за хорошую работу в деле продвижения ее аккаунта.

Отметим, что комментировать возможный роман с актером Павлом Прилучным Мирослава Карпович отказалась. Знаменитость принципиально не раскрывает подробности личной жизни.

Напомним, около недели назад в Сети появились слухи о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный встречается с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Артисты попали в объектив папарацци, когда вместе шли по улице. Павла и Мирославу в СМИ тут же окрестили парой.

Спустя время в соцсетях появились угрозы в адрес Мирославы. Фанатки Прилучного желали смерти Карпович, всячески ее оскорбляли.