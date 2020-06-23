Прилучного после развода с Муцениеце подозревают в романе со звездой "Папиных дочек"

Однако теперь возникает подозрение, что речь шла не только о животных. Павел Прилучный все чаще стал появляться в компании Мирославы Карпович – звезды сериала "Папины дочки". 34-летняя женщина играет вместе с актером в постановке "Косметика врага".
Возможно, именно отношения с артисткой подтолкнули его к разводу с Агатой Муцениеце. О том, что Прилучный мог изменять жене, ходило достаточно сплетен, однако предположений о том, с кем проводит время актер, не было.
Стоит отметить, что Мирославе Карпович приписывали немало романов. По слухам, у нее были отношения с певцом Егором Кридом, коллегой по съемочной площадке "Папиных дочек" Филиппом Бледным и актером Аристархом Венесом.
Напомним, что Павел Прилучный прожил в браке с Агатой Муцениеце девять лет. Пара заявила о разводе весной 2020 года. Муцениеце утверждала, что супруг побил ее и выставил всю семью за порог.
15 июня один из московских судов официально развел Прилучного и Муцениеце. Дети бывших супругов – Тимофей и Мия – остались жить с матерью в московской квартире, которую она получила после бракоразводного процесса.
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