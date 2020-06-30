Звезде "Папиных дочек" Карпович угрожают расправой после слухов о романе с Прилучным : Ты ему не пара, ты скелетина страшная

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович получает угрозы от поклонников Павла Прилучного. Актерам приписывают роман.

Несколько дней назад звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного заметили в обществе коллеги по цеху Мирославы Карпович. Артисты шли по улице. Знаменитости хорошо знакомы, они вместе играют в спектакле "Косметика врага".

Павла и Мирославу в СМИ тут же назвали парой. Информация о возможных романтических отношениях звезд отечественных сериалов стала резонансной. С тех пор в соцсетях Карпович творится настоящий кошмар. Обезумевшие поклонники Прилучного оскорбляют девушку, желают смерти и грозят расправой.

"Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет! Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина страшная", – это самое безобидное и цензурное сообщение из тех, которые фанатки звезды сериала "Мажор" пишут в микроблоге актрисы.

Нашлись и те, кто заступается за Карпович. Подписчики Мирославы напомнили поклонницам Паши, что за угрозы можно получить уголовное наказание. Артистке советуют на время закрыть комментарии.

Звезда сериала "Папины дочки" слухи о переменах в личной жизни не комментирует. Также не реагирует актриса на ненормальных пользователей Сети, налетевших на ее аккаунт.

Напомним, что в середине июня звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Актеры были в браке девять лет. Артисты остались друзьями ради сына и дочери.