Звезда "Ворониных" Волкова в ужасе от смертельного ДТП с Ефремовым: Казнить, желательно публично

Артистка заявила, что из-за вседозволенности человеческая жизнь "сливается в унитаз". "Ну пьешь ты, так пей, раз не можешь остановиться! Хоть до смерти напейся, но не посягай на жизнь другого человека!" – рассудила Екатерина Волкова.
Артистка подчеркнула, что тема алкоголизма корнями проросла в российскую действительность. Проблема зависимости касается почти каждой семьи.
По словам звезды сериала "Воронины" от пагубного пристрастия чаще всего страдают не сами алкоголики, а окружающие их люди. Зависимых постоянно приходится опекать и спасать.
Екатерина Волкова уверена: всенародный любимец и талантливейший артист Михаил Ефремов пощады от народа не дождется. Россияне устали от пьяниц в собственных семьях.
"Людской приговор будет категоричным – казнить, нельзя помиловать. И желательно публично, чтобы почувствовать отмщение за свою боль и слезы", – высказалась актриса.
Она с сожалением заметила, что случай с Ефремовым, скорее всего, глобально ничего не изменит. Впрочем, Волкова надеется, что, протрезвев, артист придет в ужас от содеянного. Звезда сериала "Воронины" выразила соболезнования семье погибшего участника аварии.
Напомним, что вечером 8 июня заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в ДТП. Актер не вписался в поворот, выехал на встречную полосу и протаранил другой автомобиль. В результате аварии скончался 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. По некоторым данным, Михаил Ефремов сел за руль пьяным.
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