Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить

По словам актрисы, в марте и апреле планировалось около 20 спектаклей с ее участием. Из-за карантина выступления отменились, и знаменитость лишилась приличных сумм.
Однако Юлия Куварзина на судьбу не жалуется. Театр на Таганке, где служит звезда, продолжает выдавать ей и коллегам небольшую заплату.
Знаменитость привыкает быть стесненной в средствах. Артистка начала экономить и приучает 12-летнюю дочь Лизу следить за тратами. Юлия объясняет наследнице, что даже после отмены карантина их жизнь не сразу вернется в привычное русло. На какое-то время придется отказаться, например, от походов в кафе.
Также звезда сериала "Воронины" призналась, что начала оформлять дисконтные карты магазинов. Раньше артистка не делала этого. Юлия Куварзина и представить не могла, что членство в клубе покупателей гарантирует хорошие скидки.
Знаменитость подчеркнула, что некоторые ее коллеги находятся в более уязвимом положении. Юлии, к слову, не надо платить за арендованное жилье или ежемесячно вносить платеж по ипотеке.
Напомним, что звезда сериала "Воронины" Юлия Куварзина и ее дочь пережидают пандемию за городом. Артистка отметила, что карантин лучше переносится на свежем воздухе, и у нее есть такая возможность.
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