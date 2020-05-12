К принимающей душ звезде сериала "Воронины" ворвался незнакомец

По словам знаменитости, в большинстве случаев фанаты ведут себя в рамках приличия. Однако некоторым все же не хватает чувства такта.
Как-то раз на пляже в душевую к Юлии Куварзиной влез незнакомец. "Представьте: ты смываешь с себя песок и видишь в кабинке мужчину", – вспомнила звезда "Ворониных".
Поклонник просил, чтобы актриса срочно сфотографировалась с ним и его женой. Более того, фанат настойчиво толкал супругу поближе к артистке. "А у меня кривое лицо, я вся в песке..." – поведала знаменитость.
Был еще один эпизод, который запомнился Куварзиной. Однажды, когда Юлия гастролировала с театром по России, в ресторане гостиницы к ее столику подошла женщина. Поклонница положила перед артисткой записку. Фанатка написала звезде сериала "Воронины" много теплых слов.
Жест незнакомки растрогал Юлию Куварзину до глубины души. Артистка считает тот случай отличным примером деликатности и уважения.
Звезда сериала "Воронины" любит почитателей сериала, ведь к ней они доброжелательны. Народ ассоциирует артистку с ее героиней – доброй и мягкой Настей.
Юлия Куварзина считает, что этот персонаж обладает важными для женщины качествами: желанием понять, умением прощать и терпением. Артистка призналась, что в жизни она более резкая и категоричная. Сериал "Воронины" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала СТС.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
без подарка на свадьбу
Нас хотят чипировать
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Хамелиона
COVID-19
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
хочу в Америку
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?