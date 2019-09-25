"Мне проще быть одной": звезда сериала "Воронины" о разводе

Актриса Юлия Куварзина сообщила, что развелась с супругом Алексеем Атовцевым. Откровенное заявление прозвучало в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Звезда сериала "Воронины" отметила, что продолжает общаться с бывшим мужем. "Мы на самом деле не живем вместе уже лет шесть, но при этом мы остались друзьями. У нас все-таки есть совместная дочь Елизавета. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.
Напомним, что Куварзина вышла замуж за Атовцева в марте 2008 года. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Как забыть измену?