"Мне проще быть одной": звезда сериала "Воронины" о разводе

Актриса Юлия Куварзина сообщила, что развелась с супругом Алексеем Атовцевым. Откровенное заявление прозвучало в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Звезда сериала "Воронины" отметила, что продолжает общаться с бывшим мужем. "Мы на самом деле не живем вместе уже лет шесть, но при этом мы остались друзьями. У нас все-таки есть совместная дочь Елизавета. Мне проще быть одной, легче. Ни с кем не надо выяснять отношений", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Напомним, что Куварзина вышла замуж за Атовцева в марте 2008 года. Спустя несколько месяцев у пары родилась дочь.