Карина Мишулина поведала о симпатии к Дмитрию Нагиеву: Не может не притягивать

Карина призналась, что Дмитрий ей очень симпатичен. В нем, по словам Мишулиной, есть много качеств, которые она считает привлекательными. Как оказалось, на съемках сериала "Физрук" Нагиева обожали все. Невозможно было не попасть под его обаяние.
"Дима – блистательный артист. Обладает колоссальной харизмой. Это не может не притягивать. Как в мужчину я не была в него влюблена, но, как в человека, как в артиста, как в профессионала – да. Хотелось на него ровняться, было чему у него учиться, безусловно. Плюс, конечно, его ум, юмор совершенно феноменальный, который разряжал любую обстановку и, порой, раздражал режиссера, потому что мы никак не могли начать снимать из-за того, что все хохотали до слез", – рассказала Карина Мишулина.
Актриса добавила, что съемки сериала "Физрук" всегда были наполнены позитивом. В этом есть заслуга, в том числе, Дмитрия Нагиева. Карина отметила, что многие коллеги по съемочной площадке относились к Дмитрию с любовью и трепетом. "Он один из немногих в нашем кино брутальный, настоящий мужчина со стержнем".
Карину восхищают люди, которые быстро ориентируются в ситуации и могут найти в ней что-то смешное. "И тонко, грамотно, в точку пошутить", – сказала знаменитость. Нагиев, по мнению Мишулиной, обладает этим умением.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Пара вопросов про армию
Самый некрасивый политик
От девушки пахнет потом
Поволочковила
Лучшая и худшая звезда
Карантин до 14 июня