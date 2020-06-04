Карина Мишулина поведала о симпатии к Дмитрию Нагиеву: Не может не притягивать

Актриса Карина Мишулина не скрывает, что работать с Дмитрием Нагиевым – одно удовольствие. Вместе знаменитости снимались в сериале "Физрук".

Карина призналась, что Дмитрий ей очень симпатичен. В нем, по словам Мишулиной, есть много качеств, которые она считает привлекательными. Как оказалось, на съемках сериала "Физрук" Нагиева обожали все. Невозможно было не попасть под его обаяние.

"Дима – блистательный артист. Обладает колоссальной харизмой. Это не может не притягивать. Как в мужчину я не была в него влюблена, но, как в человека, как в артиста, как в профессионала – да. Хотелось на него ровняться, было чему у него учиться, безусловно. Плюс, конечно, его ум, юмор совершенно феноменальный, который разряжал любую обстановку и, порой, раздражал режиссера, потому что мы никак не могли начать снимать из-за того, что все хохотали до слез", – рассказала Карина Мишулина.

Актриса добавила, что съемки сериала "Физрук" всегда были наполнены позитивом. В этом есть заслуга, в том числе, Дмитрия Нагиева. Карина отметила, что многие коллеги по съемочной площадке относились к Дмитрию с любовью и трепетом. "Он один из немногих в нашем кино брутальный, настоящий мужчина со стержнем".

Карину восхищают люди, которые быстро ориентируются в ситуации и могут найти в ней что-то смешное. "И тонко, грамотно, в точку пошутить", – сказала знаменитость. Нагиев, по мнению Мишулиной, обладает этим умением.