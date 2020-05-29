Звезда сериала "Физрук" Владимир Сычев показал детское фото: 45 лет назад

Владимир Сычев обнародовал свое детское фото. Звезда сериала "Физрук", по мнению поклонников, совсем не изменилась.

Многие российские телезрители знают и любят актера Владимира Сычева как исполнителя роли владельца злачного заведения по прозвищу Псих в ситкоме ТНТ "Физрук". Вживаться в образ артисту было очень легко. Характер персонажа, как и самого Сычева, формировался в эпоху неспокойных 90-х. У Владимира тоже были кожаная куртка, малиновый пиджак и борсетка.

По словам Сычева, "на стиле" он был с ранних лет. В личном микроблоге звезда сериала "Физрук" опубликовала свое детское фото. Артисту в кадре всего два года. Малыш с серьезным выражением лица смотрит в объектив камеры. Владимир уточнил, что кадр сделан в деревне у бабушки.

Фанаты не оставили фото Владимира Сычева без внимания. Интернет-пользователи пришли к выводу, что за 45 лет актер почти не изменился – выглядит так же сурово.

Напомним, что звезда сериала "Физрук" окончила ГИТИС в 1993 году. До поступления в вуз Владимир Сычев снимался в "Ералаше". Кинодебют знаменитости состоялся в возрасте 12 лет.

После выпуска из альма-матер Сычев долго не мог найти работу. Получение диплома совпало с финансовым кризисом и застоем в киноиндустрии. Ролей пришлось ждать долго. К 2000-му ситуация начала стабилизироваться. Владимира Сычева можно увидеть в картинах "Дальнобойщики", "Папины дочки", "Свой-чужой", "Бумер".