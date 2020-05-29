Звезду сериала "Физрук" Сычева обвинили в двойном убийстве

Владимир Сычев в эфире шоу "Судьба человека" рассказал о своей жизни в лихие 90-е. Для многих те годы ассоциируются с блатной романтикой, но актер уверяет, что все было не так радужно.

Одно время будущая знаменитость принадлежала преступному миру. Видимо, поэтому ему так хорошо удаются роли бандитов – видел все своими глазами. Например, он не раз выезжал на "стрелки".

В студии программы "Судьба человека" Владимир Сычев вспомнил один такой случай. Как-то раз его попросили приехать на разборки, но он не смог, так как был задействован в театре. Как потом выяснилось, все, кто пришел в тот вечер выяснять отношения, пропали. На месте нашли лишь простреленные машины.

А однажды актера обвинили в убийстве. Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", у него из машины пропали документы. Он заявил об этом в милицию и забыл на время про инцидент. Через полгода Сычева арестовали и предъявили обвинение в двойном убийстве.

Как оказалось, человек, который выкрал бумаги, сбил насмерть людей и выдал себя за Владимира. Преступнику сначала удалось даже "отмазаться" от срока. Сыщик, занимавшийся делом, уволился, на его место пришел другой, желающий поскорее закрыть расследование. Так Сычева и арестовали.

К счастью, все обошлось, и актер смог доказать свою невиновность. Случайно обнаружился свидетель страшного ДТП, который сообщил, что артист совсем не похож на убийцу – тот значительно выше.