Звезду сериала "Воронины" Екатерину Волкову преследует маньяк

На негатив в интернет-пространстве актриса старается не обращать внимания. По ее мнению, за агрессией всегда кроются обида и несчастливая судьба.
Между тем в одной из соцсетей Екатерине Волковой уже год приходят угрозы от неизвестного. Звезда сериала "Воронины" игнорировала странного подписчика, а затем решила заблокировать его. Однако на следующий день он вновь появился в комментариях – из другого аккаунта.
"Ребята, каждый божий день человек заводит новые аккаунты, чтобы домогаться до меня. Он может оставить по 500 комментариев в день. Вы себе представляете масштаб? 🙄 По стилю все это напоминает какого-то маньяка. Он настолько запугал уже всех моих подписчиков вк, что там пришлось отключить даже комментарии (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Екатерина Волкова.
Артистка уверена, что имеет дело с психически нездоровым человеком. Волкова не знает, что предпринять. "Друзья советовали написать заявление в прокуратуру, но надежда, что за него всерьез возьмутся, невелика", – отметила звезда.
Подписчики порекомендовали звезде сериала "Воронины" последовать примеру продюсера Яны Рудковской. Светская львица сталкивалась с подобной проблемой, и решить ее помогли правоохранительные органы. Екатерину Волкову просят немедленно обратиться к стражам порядка.
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