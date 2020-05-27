Превратившаяся в настоящую красавицу Мария Илюхина из "Ворониных" пострадала от козней завистников

В этом году Илюхина окончила девятый класс. Артистка училась индивидуально в Академическом Лицее имени Ломоносова. Звезда сериала "Воронины" получила аттестат с отличием.
Отметим, что в обычной общеобразовательной школе, где Мария Илюхина училась до попадания в лицей, отношения с одноклассниками и учителями у нее не складывались. Артистка не раскрывает подробностей, но обмолвилась, что страдала от козней завистников.
С ранних лет Марию увлекает не только актерство. Илюхина занимается художественной гимнастикой и уже защитила звание кандидата в мастера спорта.
Звезда сериала "Воронины" пробует свои силы в вокале (у нее есть авторская песня) и блогерстве. Мечтает Мария Илюхина получить роль в каком-нибудь мюзикле.
Сегодня знаменитость ответственно соблюдает самоизоляцию. На карантине звезда сериала "Воронины" учит испанский язык и старается держать себя в хорошей физической форме. Мария Илюхина регулярно делает упражнения и немного пересмотрела рацион. Актриса ест меньше мучного и сладкого и отдает предпочтение овощам и фруктам.
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