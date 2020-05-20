Екатерина Волкова из сериала "Воронины" устроит свадьбу после карантина

Артистка и ее избранник стали мужем и женой 9 апреля 2010 года. По словам Екатерины Волковой, церемония бракосочетания была весьма скромной. На регистрации присутствовали только самые близкие. Звезда сериала "Воронины" и ее супруг очень много работали и не смогли найти время на торжество.
Потом они пожалели, что отказали себе в празднике. Волкова и Карпов захотели сыграть свадьбу повторно и на этот раз закатить шумное пиршество. "Мы решили: "Давай на десятилетие устроим свадьбу с костюмом и белым платьем", – поделилась звезда сериала "Воронины. Артистка и ее муж планировали сделать сюрприз для гостей: сообщить, что те приглашены на простой ужин, а на самом деле провести настоящую церемонию с фатой, клятвами и кольцами.
Уханьская зараза не позволила чете воплотить мечту в жизнь. Десятилетие совместной жизни Екатерина Волкова и Андрей Карпов отметили вдвоем, в загородном доме.
Звезда сериала "Воронины" призналась, что от идеи устроить праздник не отказалась. После снятия режима самоизоляции артистка и ее избранник возьмутся за подготовку мероприятия. "Обязательно устроим свадьбу. Я очень хочу!" – сообщила она.
Добавим, что у Екатерины и Андрея подрастает девятилетняя дочь. В последнее время знаменитость и ее супруг все чаще думают о втором ребенке. По словам мужа звезды сериала "Воронины", в их доме есть вторая детская, которая пока используется как комната для гостей.
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