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"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Семилетний сын вывел на разговор Агату Муцениеце. Актриса пришлось объяснять ребенку, почему мама и папа не живут вместе.
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После развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло почти две недели. Сначала актриса не могла поверить, что теперь свободная женщина. Такое чувство для нее оказалось странным. Так или иначе, спустя несколько дней Агата начала делать смелый макияж, наряжаться и всем видом показывать – ее жизнь продолжается.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Однако дети Муцениеце и Прилучного не теряют надежду, что их родители снова будут вместе. Во время съемок своей передачи "Честный развод" актриса вспомнила диалог с сыном Трофимом, который ее насмешил.

Мальчик не понимает. почему мама не едет к папе, ведь они хорошо разговаривают, ведут себя мирно. Агата объяснила сыну, что не хочет видеться с отцом, потому что избегает возможной ссоры.

"Он мне сказал: папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: папа не прав, я его очень сильно люблю. Но как папе объяснить это? Тимофей: ну-у-у, хороший поцелуй все поправит", – посмеялась Агата.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, в апреле Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный поднял на нее руку. Якобы актер пил на протяжении 10 дней, отобрал у супруги телефон, напугал своим поведением детей. Уже тогда экс-возлюбленные находились в процессе развода. О своем расставании они рассказали еще раньше – в феврале 2020 года.

Автор: 26 июня 2020, 21:30 Источник: YouTube-канал "Agata Muceniece" ✓ Надежный источник
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