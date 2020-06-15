Сериал "Вампиры средней полосы" с Ефремовым скоро выйдет на экраны

В ближайшее время на видеосервисе Start выйдет новый отечественный сериал "Вампиры средней полосы". Одну из главных ролей в картине исполнил Михаил Ефремов.

Актер сыграл главу древнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажа воплощал Юрий Стоянов.

В сериале "Вампиры средней полосы" снялась Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась в хранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.

Следователя Анну сыграла актриса Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств – в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картины участвовали: Ольга Медынич, Александр Устюгов, Дмитрий Лысенков.

Напомним, сериал "Вампиры средней полосы" расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет в Смоленске. Семейство не вредит обычным людям.

Однажды в лесу находят тела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизнь вампирского клана меняется.

Сериал "Вампиры средней полосы" снят в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил Антон Маслов. Он работал над такими теленовеллами как: "Фитнес", "ИП Пирогова", "Отель Элеон" и другими.

Напомним, актер Михаил Ефремов вот уже почти неделю не сходит со страниц прессы. 8 июля знаменитость устроила ДТП на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался. Против актера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что в момент столкновения знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.