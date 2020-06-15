Сериал "Вампиры средней полосы" с Ефремовым скоро выйдет на экраны

Актер сыграл главу древнего рода вампиров – деда Славу. В пилотной версии теленовеллы этого персонажа воплощал Юрий Стоянов.
В сериале "Вампиры средней полосы" снялась Татьяна Догилева. Артистка перевоплотилась в хранительницу свода законов, который обязаны соблюдать все упыри.
Следователя Анну сыграла актриса Екатерина Кузнецова. Героиня расследует череду страшных убийств – в телах погибших практически не осталось крови. Также в съемках картины участвовали: Ольга Медынич, Александр Устюгов, Дмитрий Лысенков.
Напомним, сериал "Вампиры средней полосы" расскажет о жизни кровососущих существ. Клан упырей живет в Смоленске. Семейство не вредит обычным людям.
Однажды в лесу находят тела. Экспертам удается установить, что умершие обескровлены. Мирная жизнь вампирского клана меняется.
Сериал "Вампиры средней полосы" снят в жанре детективной комедии. Режиссером ленты выступил Антон Маслов. Он работал над такими теленовеллами как: "Фитнес", "ИП Пирогова", "Отель Элеон" и другими.
Напомним, актер Михаил Ефремов вот уже почти неделю не сходит со страниц прессы. 8 июля знаменитость устроила ДТП на одной из московских улиц. Автомобиль, за рулем которого находился Ефремов, не вписался в поворот и влетел в ВАЗ. Водитель фургона скончался. Против актера завели уголовное дело. Авария стала резонансной из-за того, что в момент столкновения знаменитость находилась в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
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