Звезда сериала "Сваты" Артемьева сделала признание: Жизнь рассматриваю как путешествие в лодке

Артистка призналась, что рассматривает жизнь, как путешествие по реке на лодке. Водный поток извилист, а его берега очень красивы.
"И если даже весь хор Пятницкого будет мне кричать, что впереди обрыв или водопад, я все равно буду получать удовольствие от того, какое солнце на небесах", – призналась Людмила Артемьева в личном инстаграм-аккаунте.
Поклонники восхитились мудростью звезды серила "Сваты". В комментариях они осыпали знаменитость комплиментами. "Я Вас обожаю! Любуюсь вашими работами и помню, как на одном из спектаклей, вас с Н. Добрыниным вызывали на бис несколько раз и Вы так по-доброму и почти по-родственному сказали публике - Идите уже домой! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала одна из фанаток Артемьевой.
Отметим, что Людмила Артемьева редко делится подробностями личной жизни. Артистка признается, что держит романы в секрете. Таким образом звезда проявляет уважение к мужчинам, с которыми встречается. Актриса подчеркивает, что кавалеры ее тоже не выдают.
Звезда сериала "Сваты" признавалась также, что не знает, что такое несчастная любовь. Людмила отметила, что всегда выбирает подходящего мужчину. Представители противоположного пола, по мнению знаменитости, прекрасны, но каждый по-своему. Артистка считает, что можно любить и быть любимой и не переживать при этом трагедию. Артистка призывает женщин открыть глаза, ведь вторая половина, возможно, где-то рядом.
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