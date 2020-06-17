Постоянно беременной звезде "Сватов" Железняк предложили усыновить ребенка из Эфиопии

Актриса призналась, что сериал "Сваты" для нее больше чем просто работа. Олеся Железняк обожает теленовеллу.

По словам Железняк, секрет популярности ситкома заключается в качественном юморе и положительной атмосфере. Зрители находят в "Сватах" что-то, что напоминает им об их собственных семьях. Ленту актриса назвала "нефальшивой".

Артистка призналась, что в дальнейшем хотела бы сыграть драматическую роль. К сожалению, режиссеры видят Железняк только в комедии. Олеся считает, что все дело в ее лице и фигуре, которые "не настраивают на "классический" лад".

Впрочем, горевать по поводу упущенных ролей знаменитости некогда. У звезды сериала "Сваты" четверо детей. Олеся ответственно относится к родительству и читает много литературы о воспитании. Железняк уверяет, что выбирать между детьми и работой ей еще не приходилось. Актрисе удается совмещать.

Между тем Олеся Железняк вспомнила, как однажды художественный руководитель театра имени Ленинского комсомола, где она служит, Марк Анатольевич Захаров, упрекнул ее. Артистка собиралась в очередной декретный отпуск. Захаров в шутку предложил звезде последовать примеру голливудской дивы Анджелины Джоли и усыновить какого-нибудь ребенка из Эфиопии.

"А то все сама да сама", – иронично высказался худрук Ленкома. Железняк признает, что и в сериале "Сваты" она постоянно играла беременной.