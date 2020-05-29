Незнакомки оборвали телефон звезды сериала "Сваты" Людмилы Артемьевой: Вы не такая, как в кино!

Звезда сериала "Сваты" призналась, что с героинями, которых она играет, у нее мало общего. Между тем зрители воспринимают Людмилу Артемьеву только через призму ее ролей.

Артистка подчеркнула, что все то, что происходит в кино, в действительности к ней не относится. Тем временем зрители упорно приписывают ей черты ее героинь. Поклонники как бы переносят события с экрана на реальную жизнь Людмилы Артемьевой.

Например, после выхода сериала "Таксистка" в Сети появились слухи, дескать, у Артемьевой, как и у ее персонажа в теленовелле, трое детей. По словам Людмилы, эта информация очень удивила ее близких, особенно маму.

Более того, фанатки сериала каким-то образом раздобыли ее номер. Незнакомые женщины без конца звонили знаменитости и просили о встрече, обрывали телефон. "Я категорически отказывалась и слышала в ответ: "Так я и думала. Вы не такая, как в кино!". Да, в жизни я абсолютно другая", – призналась актриса ситкома "Сваты" в личном микроблоге.

Пользователи Сети призвали артистку не обижаться на фанатов. Как заметила одна из подписчиц Артемьевой, именно отличная актерская игра вводит в заблуждение зрителей. Экранный образ получается очень правдоподобный, поэтому о том, что он существует только в кино, легко забыть.

Напомним, ранее Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей. Звезда сериала "Сваты" призналась, что проработка героя требует большого труда. Знаменитость придумывает для него мимику, жесты и походку.