Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один

Накануне в одном из московских судов в отношениях самой красивой пары российского кино была поставлена точка. Павел Прилучный и Агата Муцениеце оформили развод. Актер будет жить в загородном доме. Его бывшая избранница и дети останутся в просторной столичной квартире.
Павел не скрывает, что одинокая жизнь ему в тягость. "Не могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был", – сказала звезда сериала "Мажор". Даже работать наедине с собой Прилучный не может. "Мне надо, чтобы кто-то там разговаривал, была постоянно какая-то движуха", – сетует знаменитость. Чтобы не чувствовать дискомфорт актер решил поселить у себя дома разнообразную живность.
В особняке знаменитости теперь живут две собаки, кошки, рыбки и другие питомцы. Так Павел решил проблему одиночества.
Напомним, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Тимофей и Мия, проводят много времени с папой. Даже сейчас крохи живут в загородном доме артиста. Дело в том, что Агата не так давно попала в больницу. Артистка проходит лечение. Добавим, что Прилучный полностью содержит отпрысков. Все расходы, связанные с образованием, отдыхом и бытовыми нуждами он взял на себя.
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