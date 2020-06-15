Муцениеце оставили в проекте Прилучного "В клетке": Не представляю, как работать с Пашей

Агата Муцениеце и Павел Прилучный оформили развод. Между тем актерам придется изображать любовь на съемочной площадке сериала "В клетке".

По словам Муцениеце, теленовелла получит продолжение. Артистам, работающим в сериале "В клетке", сообщили о начале съемок второго сезона. Агата не скрывает, что опасалась потерять место в проекте, ведь Павел в нем является не только исполнителем главной роли, но и продюсером.

Актриса позвонила экс-мужу и прямо спросила, убьют ли сценаристы ее героиню в первой серии новой части. Прилучный уверил Муцениеце, что не стоит опасаться за судьбу персонажа, она будет играть.

"Даже не представляю, как буду работать с Пашей на одной площадке", – отметила Агата. При этом артистка полагает, что сериал "В клетке" от их развода только выиграет – смотреть будет интереснее.

Все лето Муцениеце планирует посвятить работе. Артистка снимется в проекте под названием "Я знаю твои секреты". Уже в июле знаменитость будет задействована на площадке.

Напомним, что 15 июня Павла Прилучного и Агату Муцениеце официально развели в суде. Артисты на заседание не явились. Их интересы представлял один на двоих адвокат. Актеры смогли самостоятельно уладить дело с разделом совместно нажитого имущества и договориться об алиментах.