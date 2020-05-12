"Опора по жизни": Артемьева из "Сватов" рассказала об отношениях с Добрыниным

Артистка назвала Добрынина ценным человеком. Для Артемьевой актер часто является опорой и поддержкой. Это особенно важно, когда спектаклей очень много, и накапливается усталость. Звезда сериала "Сваты" подчеркнула, что всегда наблюдает за тем, как ее партнер взаимодействует с окружающими.
"Я в партнере обращаю внимание прежде всего на человеческие качества. Николай Добрынин для меня опора по жизни", – сказала знаменитость.
Людмила Артемьева и Николай Добрынин сообща трудились не только на съемочной площадке "Сватов", где сыграли персонажей Ольгу Николаевну и Митяя. Артисты вместе участвуют в спектакле "Близкие люди".
Ранее звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева сообщила, что появится в седьмой части ситкома. Радостную новость актриса опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.
Таким образом знаменитость отреагировала на сплетни, муссируемые несколько месяцев. Ходили слухи, что в новом сезоне артистка не снимается. Дескать, создатели теленовеллы не договорились с Артемьевой о величине гонорара. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".
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