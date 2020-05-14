Звезда сериала "Сваты" Людмила Артемьева честно высказалась о работе

Звезда сериала "Сваты" порассуждала о тонкостях профессии. Людмила Артемьева рассказала, как трансформируется в своих персонажей.

В ситкоме "Сваты" артистка исполняет роль Ольги Ковалевой. Людмила Артемьева не скрывает, что этот персонаж вызывает у нее странные чувства. По словам артистки, героиня сочетает в себе противоречивые качества. С одной стороны, она "солнечная дура", а с другой "невероятная умница".

Именно Людмила Артемьева делает Ольгу Ковалеву такой необычной и интересной зрителю. Артистка подчеркнула, что проработка героя требует большого труда.

"Признаться честно – перевоплощение в тех или иных персонажей, в том числе и в сериале "Сваты", идет изнутри. Вроде бы везде тот же человек, но взгляд, мимика и походка абсолютно другие…" – высказалась звезда сериала "Сваты".

Отметим, что, возможно, в следующем, 2021 году, поклонники смогут увидеть седьмой, заключительный сезон ситкома. Выход этой части сериала "Сваты" постоянно сопровождается какими-то проблемами, межу тем фанаты надеются, что теленовеллу все же доснимут.

Людмила Артемьева уже подтвердила участие в седьмом сезоне. Актриса рассказала об этом в личном микроблоге. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".