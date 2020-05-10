Главная Рейтинг сериалов Новости Промокод на ivi: 14 дней бесплатно

Топ новостей

"Мы прошли это испытание": дочь Заворотнюк выступила с сообщением
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
Какие осложнения грозят очнувшейся после комы Бабкиной
Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом
"Не смеши народ": накрывшую стол на Пасху Собчак уличили в лицемерии
партнеры
Воскресенье
10 мая
Лента новостей
22:08
"Воронины" в жизни: Дронов откровенно высказался насчет романа с Волковой
20:27
Затравленная Куриленко отказалась от украинских корней
18:29
Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу
18:12
"Опять нажрался": алкоголик Порошенко опозорился с поздравлением
18:03
Набросившегося на американцев Тимати подняли на смех
18:01
"Я не домашний алкоголик": Михаил Ефремов вынужденно завязал с выпивкой
17:36
"Русский медведь насилует американскую барби": необычная вещь в кабинете Малахова повергла в шок
17:27
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
17:18
В королевской семье произошло пополнение
17:05
Ольга Орлова заперлась дома от чиновников
17:02
"Форменное свинство": Собчак взорвалась из-за наглой лжи
17:00
Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным
16:48
Сафронов сообщил о состоянии госпитализированного из-за коронавируса юмориста
16:11
Стала известна опасность массовой вакцинации от коронавируса
15:42
Бывший муж Глаголевой чуть не сгорел заживо на съемочной площадке
15:32
"На кого ты стала похожа?": располневшая Семенович вызвала оторопь
15:16
Из неземной феи в простушку: преобразившаяся Шишкова напомнила Решетову
15:12
"Бил в живот": озверевший муж набросился на беременную Грибулину
14:42
Савичева рассекретила тайну рождения дочери
14:14
Маликов с дочерью закатили вечеринку вопреки режиму самоизоляции
14:02
Повар ответил на вопрос о гастрономических пристрастиях Путина
13:34
Петров раскрыл секрет успеха Бондарчука
13:14
Когда откроют школы и детские сады в России
13:02
Как живет переболевшая пневмонией Бабкина
12:45
Прикарманила чужие денежки? Дочь Петросяна влипла в историю
12:28
"Родился по большой любви": красавец-сын Рыбина и Сенчуковой произвел фурор
12:23
"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
12:07
Мать Ксении Собчак обнародовала важную информацию о прошлом семьи
11:51
Знаменитого юмориста госпитализировали с коронавирусом
11:40
"Дохлятина": Эдита Пьеха сделала признание после болезни
11:14
"Нет шансов": дочь окончательно отказалась от Даны Борисовой после скандального интервью
10:59
"Вычеркнул СССР из истории!": поздравление Трампа с Днем Победы разгневало россиян
10:47
Более 11 тысяч за сутки: в России подскочило число зараженных коронавирусом
10:39
"До мурашек пробрало!": Пугачева с детьми от Галкина довела до слез
10:21
"Так поступают только животные!": торгующего совестью Малахова разнесли
09:55
В Петербурге серьезно ужесточили и продлили карантин: все подробности
09:42
Число жертв коронавируса в Москве резко выросло
08:36
Принц Гарри и Меган Маркл скрылись на частном самолете
06:27
Богомолов рассказал о съемках сериала "Безопасные связи" в условиях самоизоляции
04:40
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года
03:18
"Горячая новость": Нагиев бросил вызов новоиспеченной звезде
00:08
"Я аж подскочила": звезда "Дома-2" о тайных знаках покойной матери
22:14
"Поднялся на самую высокую точку": Миронова поведала о гибели воевавшего деда
20:09
"Мурашки по коже": Костенко ошарашила интимными кадрами
19:21
Ургант обнародовал душераздирающую историю в День Победы
18:13
Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой
17:57
Будет легче: россиян обрадовали скорым снятием карантина
17:13
Абсолютно голая Ксения Собчак ошеломила народ
16:43
Не Прилучный: Муцениеце отметила памятную дату с любимым человеком
15:58
Тодоренко прервала молчание после истории с травлей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сходство поражает: красавица-дочь пошла по стопам Началовой
"Низкий поклон": почтившая память погибших на войне Бузова не сдержала слез
Не Прилучный: Муцениеце отметила памятную дату с любимым человеком
Абсолютно голая Ксения Собчак ошеломила народ
"До мурашек пробрало!": Пугачева с детьми от Галкина довела до слез
Мать Ксении Собчак обнародовала важную информацию о прошлом семьи
Сериалы

"Воронины" в жизни: Дронов откровенно высказался насчет романа с Волковой

Екатерина Волкова и Георгий Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер решил прокомментировать слухи о близких отношениях с его партнершей по сериалу. Коллеги поговорили перед многотысячной аудиторией.
прочитано 219 раз

Премьера сериала "Воронины" состоялась 11 лет назад. За это время вышло 10 сезонов проекта. Актеры приобрели большую популярность. Георгий Дронов и Екатерина Волкова сыграли супружескую пару, у которых трое детей. Любовные отношения между героями выглядели настолько естественно, что поклонники сериала предположили – у актеров роман и в жизни.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Ворониных" Волкова проговорилась о разводе

"Необходимо десять дней голодать": Екатерина Волкова располнела

Георгий Александрович Дронов

Георгий Александрович Дронов актер

 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Такие слухи ходят не один год. Дронов и Волкова предпочитали не комментировать их долгое время, но режим самоизоляции довел актеров до откровенности. На днях они провели прямой эфир в "Инстаграме", где затронули эту тему.

Один из пользователей Сети спросил, правда ли Екатерина родила дочь Лизу от Георгия. Слово взял Дронов. Он отметил, что совместные дети у них только в кадре. "А когда Катя была беременна, я параллельно тоже участвовал в таком же "производстве", – рассказал актер.

Звезды также затронули тему сериала. Екатерина Волкова заявила, что она готова дальше работать над проектом и сниматься в новых сериях. Напомним, телеканал СТС планирует устроить марафон "Ворониных" с 12 мая.

Автор: 10 мая 2020, 22:08 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Опять нажрался": алкоголик Порошенко опозорился с поздравлением
Наплевавшего на коронавирус Лукашенко признали психически неадекватным
Последняя попытка: теряющий власть Зеленский встал на колени перед Западом
Страдающий от коронавируса Мишустин эмоционально высказался о ветеранах

Шоу-бизнес

Набросившегося на американцев Тимати подняли на смех
"Я не домашний алкоголик": Михаил Ефремов вынужденно завязал с выпивкой
"Русский медведь насилует американскую барби": необычная вещь в кабинете Малахова повергла в шок
Ольга Орлова заперлась дома от чиновников

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Родился по большой любви": красавец-сын Рыбина и Сенчуковой произвел фурор

Молодой человек пользуется популярностью среди девушек
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года

Что произошло за сутки
Шоу-бизнес

"Дохлятина": Эдита Пьеха сделала признание после болезни

Артистка поделилась воспоминаниями
Шоу-бизнес

Прикарманила чужие денежки? Дочь Петросяна влипла в историю

Викторину ждут в суде

Гороскоп

Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
Уходу фигуристок от Тутберидзе нашли объяснение
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+