Артемьева сделала заявление после слухов об уходе из "Сватов"

Новую, заключительную часть ленты "Сваты" поклонникам обещают показать в следующем, 2021 году. Работу над картиной уже начали.
Некоторые эпизоды отсняли еще в феврале. Киношники работали в Белоруссии, в деревне под Минском. Там были замечены практически все звезды сериала "Сваты". Исключение составила только Людмила Артемьева.
Поклонники были встревожены из-за того, что исполнительница роли Ольги Николаевны не появилась на площадке. Пошли слухи, что актриса вообще не участвует в в седьмом сезоне. Поговаривали, что создатели теленовеллы не смогли договориться с артисткой о гонораре.
Долгое время Людмила Артемьева не комментировала сплетни. Тем временем фанаты атаковали "Инстаграм" знаменитости вопросами. Народ активно интересовался судьбой актрисы в проекте.
Наконец Людмила Артемьева решила прервать молчание. Звезда порадовала подписчиков хорошими новостями.
"Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне "Сваты". Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в Сватах! 😉 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала актриса в микроблоге.
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