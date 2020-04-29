Артемьева сделала заявление после слухов об уходе из "Сватов"

Звезда сериала "Сваты" обратилась к поклонникам. Людмила Артемьева подтвердила участие в седьмом сезоне ситкома.

Новую, заключительную часть ленты "Сваты" поклонникам обещают показать в следующем, 2021 году. Работу над картиной уже начали.

Некоторые эпизоды отсняли еще в феврале. Киношники работали в Белоруссии, в деревне под Минском. Там были замечены практически все звезды сериала "Сваты". Исключение составила только Людмила Артемьева.

Поклонники были встревожены из-за того, что исполнительница роли Ольги Николаевны не появилась на площадке. Пошли слухи, что актриса вообще не участвует в в седьмом сезоне. Поговаривали, что создатели теленовеллы не смогли договориться с артисткой о гонораре.

Долгое время Людмила Артемьева не комментировала сплетни. Тем временем фанаты атаковали "Инстаграм" знаменитости вопросами. Народ активно интересовался судьбой актрисы в проекте.

Наконец Людмила Артемьева решила прервать молчание. Звезда порадовала подписчиков хорошими новостями.

"Многие спрашивают, будет ли Ольга Николаевна в новом сезоне "Сваты". Я хочу развеять все опасения по поводу этого! Да, Ольга Николаевна никуда не делась и останется в Сватах! 😉 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала актриса в микроблоге.